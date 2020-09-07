Банк ДОМ.РФ улучшил условия по «Военной ипотеке» , снизив ставку до 7,3% и уменьшив размер первоначального взноса с 20% до 15% от стоимости приобретаемой квартиры, говорится в релизе финучреждения.

Одновременно увеличена максимальная сумма кредита — до 3,3 млн рублей.

«Банк ДОМ.РФ предоставляет «Военную ипотеку» в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС), созданной по поручению президента РФ В. В. Путина в целях обеспечения жильем военнослужащих. Программа предусматривает погашение кредита за счет средств федерального бюджета в течение срока участия военнослужащего в НИС», — сказано в сообщении.

Срок кредитования по программе — от трех лет. Кредитные средства можно направить как на готовое, так и на строящееся жилье, а также на рефинансирование взятой в другом банке ипотеки.