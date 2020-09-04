В Банке ДОМ.РФ можно оформить заявку на дебетовую карту онлайн, без посещения офиса. Новый сервис доступен на сайте банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Оформление заявки займет не более пяти минут: клиенту необходимо указать информацию о себе и выбрать офис для получения карты, по готовности банк проинформирует клиента СМС-сообщением», — говорится в релизе.

Отмечается, что все операции, совершаемые в дистанционных каналах обслуживания банка, бесплатны. Помимо оплаты услуг ЖКХ с помощью карты клиенты дистанционно оплачивают сотовую связь, Интернет, телевидение, госуслуги, уплачивают налоги, штрафы. Комиссия также не взимается при погашении кредитов и пополнении счетов с карт любых банков.