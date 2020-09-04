Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий компенсацию налога, уплаченного гражданами иностранных государств в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Кабмина.

Власти намерены распространить программу на все предприятия, находящиеся на территории России; ранее к tax free подключались только конкретные магазины из определенного правительством списка.

Отмечается, что система tax free поспособствует росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии.