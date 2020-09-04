Локо-Банк и управляющая компания «БКС» запустили продажу инвестиционных продуктов в мобильном приложении банка, следует из релиза финучреждения.



Клиентам стала доступна линейка продуктов, в которой представлены четыре стратегии: «ИнвестБаланс», «ИнвестБаланс Перспектива», «ИнвестБаланс ИИС» и «ИнвестБаланс Перспектива ИИС». Минимальная сумма инвестирования — 100 тыс. рублей.



«Основная часть средств размещается в корпоративные облигации крупнейших эмитентов, отвечающих высокому рейтингу надежности, другая часть инвестируется в структурные продукты, в основе которых акции компаний — мировых лидеров. Сочетание данных инвестиционных инструментов направлено на формирование портфеля, устойчивого к рыночным изменениям. Кроме этого, некоторые стратегии предусматривают использование индивидуального инвестиционного счета (ИИС) , что дает возможность клиентам получить дополнительно инвестиционный налоговый вычет», — сказано в сообщении.

Инвестиционные продукты оформляются в мобильном приложении и не требуют посещения отделений банка или встречи с курьером. Чтобы начать инвестировать, необходимо скачать мобильное приложение «Локо Мобайл», выбрать подходящий продукт в разделе «БКС Инвестиции» и подписать документы онлайн, заключили в банке.