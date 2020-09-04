Россия за последние несколько лет заметно продвинулась в повышении доступности безналичных способов оплаты: по прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года их доля в розничном обороте составит порядка 70%. Тем не менее все еще остаются регионы, где расплатиться картой в магазине может быть не так просто.

Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) оценили для агентства «Прайм», где в России наиболее остро ощущается нехватка платежных терминалов, и объяснили, почему некоторые магазины настаивают на оплате наличными, даже имея терминал.

Как отмечает глава АЭД Виктор Достов, по данным Банка России и Росстата, несложно посчитать, сколько платежных терминалов приходится на каждый магазин: в идеале этот показатель должен быть не менее единицы, но в реальности он должен быть даже выше, так как в одном супермаркете обычно как минимум два-три терминала. По словам эксперта, в среднем по стране эта тенденция подтверждается: по три терминала на одну торговую точку, но по регионам ситуация различается.

В лидерах предсказуемо оказалась Москва, говорит Достов: здесь на один магазин в среднем приходится почти 11 терминалов из-за гипермаркетов с большими кассовыми линиями и курьеров с переносными устройствами для приема карт. Наименьшая оснащенность терминалами наблюдается в Кабардино-Балкарии (0,92), Ингушетии (0,36), Дагестане (0,26), Чечне (0,23), подсчитали в АЭД. В остальных регионах эта цифра выше единицы.

Отмечается, что статистика сильно зависит от структуры розничного сектора. В Северо-Кавказском федеральном округе на супермаркеты и гипермаркеты приходится всего 1,3% точек, а без учета Ставропольского края — 0,9%, в то время как в Москве — 7%. С другой стороны, в Тыве, где коэффициент оснащенности терминалами составляет 3,14 (то есть средний по России), гипермаркеты — это тоже только 1% всех магазинов.

Причины недооснащенности терминалами могут быть очень разными, говорит эксперт. «Во-первых, где-то может не быть стабильного Интернета. Во-вторых, некоторые торговые точки могут не попадать под требование обязательного приема карт — для них прием безналичных платежей не всегда является конкурентным преимуществом. Например, когда большинство покупателей пользуются наличными, потому что работают в «сером» секторе. И, наконец, есть случаи, когда сама торговая точка предпочитает наличные для уклонения от налогов», — перечисляет Достов.