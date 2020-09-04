СДМ-Банк запустил акцию для предпринимателей: клиенты, которые порекомендуют банк своим друзьям или партнерам, получат бонус, а новые компании, — пакет льгот на обслуживание, следует из релиза финучреждения.



«Принять участие в акции могут все клиенты банка — юридические лица. Для этого необходимо порекомендовать банк дружественной компании и направить ее в любое удобное отделение или филиал. Важно, чтобы новая компания стала клиентом (был открыт счет). Подарок текущим клиентам за рекомендацию: бесплатное обслуживание в течение трех месяцев (включая счета и дистанционные сервисы). Новые компании также получают три месяца бесплатного обслуживания и пакет льгот на переход из другого банка: прием контрактов, подлежащих валютному контролю, — 0 рублей в течение трех месяцев после открытия счета; подключение к ДБО и USB-Token; десять платежей в месяц (на первые три месяца); возможность заверять документы и карточки подписью», — сказано в сообщении.

Акция действует по 31 декабря 2020 года.

