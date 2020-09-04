Покупательная способность денежных доходов населения во II квартале 2020 года упала по половине основных продуктов питания до минимума за последние десять лет — к такому выводу пришли в НИУ «Высшая школа экономики». Материал опубликован в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе».

Там говорится, что рост заработной платы работников организаций во II квартале 2020 года в номинальном и реальном выражении (при незначительном снижении всей суммарной реальной оплаты труда) вызывает вопросы к статистике заработной платы. «На фоне роста безработицы это как минимум требует объяснений. Тем более что социологические опросы показывают падение заработных плат и доходов, а также рост неполной занятости и безработицы», — отмечает автор.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в апреле 2020 года снизилась на 3,2% по сравнению с мартом, а потом начала расти (на 2,9% в мае и 2,7% в июне). В итоге во II квартале номинальная зарплата выросла на 4,9% по сравнению с I кварталом 2020 года и на 4,8% по отношению ко II кварталу 2019-го. Реальная зарплата во II квартале увеличилась на 3,3% по отношению к I кварталу 2020 года и на 1,6% по сравнению со II кварталом 2019-го. Реальный размер назначенных пенсий вырос в первом полугодии на 3% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Во ВШЭ указывают, что, согласно данным Росстата по объему и структуре денежных доходов населения по источникам поступления, во II квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли объемы оплаты труда работников организаций и социальные выплаты; в реальном выражении также наблюдался рост значений этих показателей. Объемы остальных источников доходов уменьшились, правда, снижение остальной оплаты труда было очень небольшим. Вся реальная суммарная оплата труда, включающая заработную плату работников организаций и остальную оплату труда, осталась практически на уровне II квартала 2019 года (минус 0,5%).

Как отмечается в обзоре, это не согласуется с зафиксированным Росстатом значительным ростом безработицы, а также данными опросов, которые показывали не только рост безработицы, но и сокращение зарплаты. Во ВШЭ ожидают, что, скорее всего, через какое-то время Росстат произведет переоценку доходов населения за II квартал, как это было сделано для данных за I квартал 2020 года, когда среднедушевые денежные доходы населения были дооценены. При дооценке Росстатом доходов за I квартал заметно изменилась их структура по источникам поступления — это же, по мнению ВШЭ, может произойти и с данными за II квартал.

«Данные о поступлении НДФЛ в бюджетную систему Российской Федерации показывают, что объем поступившего в бюджетную систему НДФЛ сократился во II квартале 2020 года по сравнению со II кварталом 2019 года на 10,3% (в апреле снизился на 18,6% год к году, в мае — на 13,9%, в июне увеличился на 2,8%). Это вызывает вопросы относительно статистики заработной платы», — говорится в материале ВШЭ.

Данные Росстата о социальных выплатах тоже вызывают у автора вопросы. Исходя из того, что все основные выплаты в связи с эпидемией коронавируса начались во II квартале, к доходам семей с детьми за этот период, по подсчетам ВШЭ, должно было добавиться примерно 270 млрд рублей. Однако данные Росстата свидетельствуют об итоговом приросте соцвыплат по отношению к I кварталу лишь на 74 млрд. «Такой небольшой номинальный прирост может означать, что без учета социальных выплат, связанных с пандемией коронавируса, социальные выплаты во II квартале снизились. Тем более что часть выплат в связи с поддержкой населения и занятости в условиях пандемии коронавируса отразилась в отчетности за I квартал 2020 года… Это еще больше подкрепляет наше предположение о возможной коррекции официальных данных по доходам населения за II квартал 2020 года», — заключает автор.

«Устранение сезонности показывает, что реальные доходы, едва начавшие в 2019 году отталкиваться от дна, упали во II квартале текущего года на 8,8% по отношению к I кварталу (при этом реальные располагаемые доходы так и не начали расти после падения в кризис 2015—2016 годов). Спад наблюдался во всех компонентах доходов, но наибольший вклад внесло обрушение доходов от предпринимательской деятельности на 41% к I кварталу, указав на социальную группу, понесшую наибольший урон от кризиса. Сильно сказалось на падении реальных доходов снижение оплаты труда на 3%, социальных выплат на 6% и прочих доходов на 13%», — говорится в материале.

Там указано, что во II квартале 2020 года отношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения достигло минимума за последние десять лет (с 2011 по 2020 год), составив 286%.

По данным Росстата, покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения, которая определяется динамикой денежных доходов населения и динамикой цен на потребительские товары, выросла во втором полугодии 2020 года по отношению ко второму полугодию 2019 года лишь по трети из 24 основных продуктов питания. Наибольшее повышение покупательной способности наблюдалось по капусте (72,3%), сахару-песку (33,3%), моркови (19%). По другим двум третям основных продуктов питания наблюдалось снижение покупательной способности: наибольшее — по крупам (13,9%), яблокам (13,6%) и рису (10,6%). Данные за II квартал отдельно не публиковались, но если их вычленить из данных о втором полугодии, получится, что во II квартале покупательная способность денежных доходов населения выросла только по трем основным продуктам питания: капусте (на 74%), сахару-песку (на 16,1%) и моркови (на 10,6%). По остальным основным продуктам питания наблюдалось снижение покупательной способности населения на величину от 1% по свинине до 25% по яблокам.



Если рассмотреть динамику покупательной способности денежных доходов населения в более длительной перспективе, например за 2011—2020 годы, то во II квартале 2020-го по 12 из 24 основных продуктов питания был достигнут минимум покупательной способности: среди них белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, молоко, масло сливочное, черный чай. Во ВШЭ указывают, что значения среднедушевых денежных доходов населения за 2011—2012 годы Росстат не пересчитал по новой методологии, и, возможно, будет правильнее рассмотреть период с 2013 по 2020 год: тогда получится, что во II квартале 2020-го был достигнут минимум покупательной способности населения по 15 основным продуктам питания из 24. «По одному основному продукту питания во II квартале 2020 года был достигнут долгосрочный максимум покупательной способности денежных доходов, но, к сожалению, это один из самых неполезных для населения продуктов — сахар», — заключают во ВШЭ.