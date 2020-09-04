Министр экономического развития Максим Решетников предложил заменить механизм предоставления субсидий в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на налоговый вычет, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в пятницу, 4 сентября.



Речь идет о возмещении затрат инвесторов на инфраструктуру, что предусмотрено принятым весной федеральным законом «О защите и поощрении капиталовложений в РФ». Минэкономразвития подготовит поправки в закон о СЗПК и в Налоговый кодекс.

Налоговый вычет вместо субсидий «позволит существенно упростить процедуру и сократить сроки возмещения затрат на инфраструктуру за счет вновь поступающих налогов», отметил Решетников (его слова приводятся в сообщении). Министр уточнил, что все ранее согласованные подходы — заявительный порядок, подтверждение обоснованности расходов технологическим и ценовым аудитом и госэкспертизой — будут сохранены.

3 сентября заместитель Решетникова Андрей Иванов, курирующий законопроект о привлечении инвестиций, на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым говорил, что работает вместе с Минфином над внесением поправок в НК о предоставлении налогового вычета инвесторам в инфраструктуру вместо субсидий. Об этом РБК сообщил источник, близкий к участникам совещания. РБК направил запрос в Минфин. По словам Иванова, внести правки и подписать дополнительные документы к закону «О защите и поощрении капиталовложений» планируется в течение двух недель, в середине сентября можно будет начинать работу по проектам.