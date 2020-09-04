МСП Банк выдал компании «Энергоэлемент», производящей литий-ионные аккумуляторы нового типа, первый в России кредит (4,3 млн рублей под 8,5% годовых) под залог интеллектуальной собственности (ИС) — двух патентов на изобретения, пишут «Ведомости» .

По словам гендиректора «Энергоэлемента» Александра Логинова, кроме патентов, им было нечего предложить банку; но компания владеет семью патентами, в заявке указали два из них, и в течение месяца МСП Банк одобрил кредит. Зампредседателя правления кредитной организации Роман Капинос отметил, что заявка на кредит под залог ИС не стала для банка неожиданностью: ЦБ уже давно и целенаправленно развивает возможность финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства под такие виды залогов и МСП Банк раньше уже принимал ИС, хотя и в качестве дополнительного залога.

Как отметили представители банков, залог должен соответствовать стоимости кредита в течение всего срока его погашения, а оценить интеллектуальную собственность непросто, тем более на длительную перспективу; с залогами в виде ИС сопряжена масса нюансов, начиная от механизмов обеспечения и заканчивая механизмами востребования — по ИС они попросту отсутствуют, поэтому в настоящий момент практика с нестандартными залогами вызывает скорее умеренный скептицизм.

По мнению экспертов, справедливо оценить ИС очень сложно, при этом она может быть привязана к ключевым сотрудникам компании-заемщика и в случае их ухода может сильно подешеветь и даже исчезнуть; также ИС подвержена высоким рискам — рыночным, технологическим, проектным и другим, реализация которых может привести к существенной потере ее стоимости.