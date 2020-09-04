Номинальная стоимость облигации составляет 100 долларов, минимальный лот — 1000 долларов, что делает ценные бумаги доступными для широкого круга инвесторов, включая физических лиц. Первичный листинг облигаций будет проведен на Армянской фондовой бирже AMX, вторичный — на Московской бирже. До прохождения вторичного листинга приобрести облигации в России смогут квалифицированные инвесторы, а после завершения процедуры — все желающие. В РФ агентом по размещению выступает компания АО «Джи Экс Ту Инвест» (GX2 Invest), к которому можно обратиться по всем вопросам приобретения облигаций. В Армении маркетмейкером является ОАО «Арменброк». Размещение облигаций нового выпуска запланировано до 7 октября 2020 года.

Долларовые облигации Юнибанка включены в третий уровень биржевого списка Московской биржи (ISIN AMUNIBB2AER2). Это позволяет российским инвесторам приобретать облигации по упрощенной схеме — без открытия банковского счета и счета ценных бумаг в Армении. Чтобы стать обладателем облигаций Юнибанка, достаточно завести счёт в Национальном расчетном депозитарии или у кастодиана, работающего на территории России.

Погашение облигаций нового выпуска состоится через 36 месяцев. Каждый квартал владельцы будут получать купонный доход из расчёта 5,25% годовых, что превышает ставки традиционных банковских депозитов. Давайте сравним: средняя ставка для долларовых депозитов в Армении не превышает 4-4,5% годовых. Для россиян привлекательность этого финансового инструмента еще выше, поскольку ставки по долларовым депозитам в РФ составляют 1,5% годовых, а ставки по долларовым облигациям — 1,5-2,5%. Таким образом, гарантированная доходность облигаций Юнибанка выше более чем в 2 раза.

Согласно Налоговому кодексу РФ, доходы по облигациям Юнибанка, полученные резидентами страны - как физическими, так и юридическими лицами, облагаются налогами только в России. В Армении доходы по листингированным на фондовой бирже облигациям со сроком погашения два и более лет не подлежат налогообложению.

Облигации представляют собой консервативный финансовый инструмент, идеально подходящий сторонникам низких рисков и тем, кто заинтересован в предсказуемом доходе.

Ключевые преимущества облигаций:

гарантированная и высокая доходность, указанная в условиях выпуска;

высокая ликвидность: их можно быстро продать по рыночной цене или близкой к ней;

подходят консервативным инвесторам, сторонникам низких рисков.

Надежность облигаций Юнибанка усиливают страховые гарантии. Обязательства банка застрахованы Фондом гарантирования возмещения вкладов Армении — для физических лиц гарантированная сумма возмещения составляет 10 000 долларов.

«Множество инвесторов в Армении, а теперь и в России, убедились, что облигации Юнибанка — отличный способ существенно приумножить капитал. Финансовая грамотность населения повышается: люди начинают осознавать, что деньги должны приносить доход. Мы высоко ценим доверие наших инвесторов и предлагаем надёжный, стабильный и высоколиквидный инвестиционный инструмент», — комментирует председатель правления ОАО «Юнибанк» Месроп Акопян.

Юнибанк на рынке облигаций с 2016 года. В общей сложности банк выплатил инвесторам свыше 5 млн долларов США и 350 млн драмов РА. Общая сумма в обращении составляет свыше 17 млн долларов США и 1 млрд драмов РА.

Юнибанк входит в число лидеров розничного рынка банковских услуг Армении. На долю банка приходится около 20% рынка POS-кредитов. Главные направления развития — розничное кредитование, финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства, а также Private Banking. Уровень VIP-услуг в рамках этого направления высоко оценило жюри престижной профессиональной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018 — Unibank Privé одержал победу в номинации «Лучший клиентский сервис private banking в странах СНГ».

В 2015 году Юнибанк первым среди банков страны провёл IPO и разместил ценные бумаги на Армянской фондовой бирже. А в августе 2020 года вторичный листинг облигаций Юнибанка был проведен на Московской бирже, что сделало этот инвестиционный инструмент более доступным и для граждан России.

Подробности об условиях 11-го выпуска облигаций и проспект эмиссии опубликованы на официальном сайте Юнибанка: www.unibank.am, и в Центре раскрытия информации на Интерфакс.