Совкомбанк ввел новый депозит «Щедрая осень с «Халвой».

Вклад открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 60, 181 и 365 дней. Доходность при соблюдении условий регулярного оборота по карте «Халва» составит 5—5,75%, при отсутствии оборотов ко карте — 4,75—5% годовых.

Вклад можно пополнять суммами от 1 тыс. рублей. Сумма всех пополнений не может превышать сумму, равную объему средств во вкладе через десять календарных дней после его открытия или пролонгации. Частичное снятие средств не предусмотрено.



При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока на отдельный счет.