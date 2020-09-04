Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. Копия письма депутата на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT .

В своем обращении законодатель напомнил, что на сегодняшний день размер налогового вычета (часть дохода, с которой не взимается налог) на первого и второго ребенка составляет по 1,4 тыс. рублей, на третьего и последующих — по 3 тыс. рублей.

При этом вычет на ребенка можно получать до того момента, пока общая сумма дохода, облагаемая налогом в 13%, за текущий год не достигнет 350 тыс. рублей.

«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить размеры стандартных налоговых вычетов до 4 тыс. рублей на первого и второго ребенка, до 8 тыс. рублей — на третьего и каждого последующего ребенка», — говорится в обращении.



Кроме того, по задумке автора инициативы, необходимо увеличить совокупный доход, до достижения которого граждане могут получать вычет на детей, до 600 тыс. рублей.