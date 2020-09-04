Собираемость налогов в РФ растет, это тренд последних лет, заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ Дмитрий Вольвач в ходе выступления на третьем Столыпинском форуме «Иммунная система мировой экономики».

«Если в 2018 году в бюджеты всех уровней было собрано 21,3 триллиона рублей налогов, то в 2019-м — уже 22,7 триллиона, на 6,6% больше. Хотя в конце 2019 года снижение цены на углеводороды уже начало «поддавливать» экономику. Повышение собираемости налогов — тренд последних лет, он говорит о том, что мы через налоговое администрирование отвоевываем у серой экономики все новые участки, сектора и отрасли», — сказал Вольвач.

Третий Столыпинский форум «Иммунная система мировой экономики» проходит 3—4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира.