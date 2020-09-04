«Тинькофф Бизнес» разработал сервис , который позволяет компаниям упростить и автоматизировать работу с самозанятыми. Он помогает бизнесу сократить издержки по обработке регулярных платежей, а также значительно ускоряет регистрацию самозанятых, сообщает пресс-служба компании.



«Сервис будет актуальным в первую очередь для среднего и крупного бизнеса, у которого есть необходимость работать с большим числом самозанятых: для курьерских служб, строительных компаний, таксопарков и агрегаторов такси, ретейла с широкой сетью мерчендайзеров или представителей и других компаний», — говорится в релизе.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого любой клиент «Тинькофф» может самостоятельно в личном кабинете. Для бизнес-клиентов «Тинькофф» предлагает услугу по массовой регистрации самозанятых представителем банка, а также выдачу карт самозанятым в офисе клиента.

Платежами для самозанятых можно управлять в личном кабинете клиента «Тинькофф Бизнеса» по аналогии с зарплатным проектом — все данные по самозанятым загружаются в несколько кликов. Также бизнес может бесплатно выполнить настройку по API, объединить данные своих внутренних систем с данными банка и организовать необходимые для бизнеса автоматические платежные функции.

В процессе выплат сервис автоматически проверяет актуальность статуса каждого самозанятого, чтобы избежать случайных переводов физлицам (в случае, если у исполнителя не актуален статус самозанятого). После перечисления денег доход самозанятого также автоматически регистрируется в налоговой, а клиент в личном кабинете может выгрузить чеки по каждому платежу для отчетности.

Сервис выплат самозанятым от «Тинькофф Бизнеса» также учитывает все нюансы по работе с самозанятыми-нерезидентами с соблюдением требований валютного контроля.

Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом для самозанятых, компания должна иметь счет в «Тинькофф Бизнесе». Отмечается, что тарифы учитывают разные обороты компаний и масштаб.