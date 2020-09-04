Суд частично удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, предъявленный бывшим топ-менеджерам банка «Еврокоммерц». Об этом сообщается в пятницу на сайте АСВ.

Агентство, осуществляющее процедуру конкурсного производства в «Еврокоммерце», 22 октября 2018 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении Андемиркана Маремкулова, Ирины Шавриной, Андрея Ковалева, Владимира Шеожева, Татьяны Марковой (ранее — Матвеенко) и Натальи Терентьевой к субсидиарной ответственности по обязательствам банка и взыскании с них солидарно почти 4,879 млрд рублей.

Напомним, Андемиркан Маремкулов был председателем правления банка; Андрей Ковалев, Владимир Шеожев, главный бухгалтер Наталья Терентьева и Татьяна Матвеенко входили в правление. Ирина Шаврина, согласно имеющимся данным, занимала в свое время должность и. о. предправления кредитной организации.

АСВ при подаче иска объясняло , что контролирующие лица банка в период с 1 октября 2013 года по 23 октября 2015 года совершали действия «по безвозмездному отчуждению в пользу неустановленных лиц приобретенных банком облигаций федерального займа; фиктивному приобретению банком облигаций федерального займа; приобретению ипотечных сертификатов участия по завышенной стоимости; выдаче банком кредитов техническим юридическим лицам… и заключению договоров перевода долга с техническими юридическими лицами с выводом ликвидного обеспечения; выдаче технического (заведомо невозвратного) кредита физическому лицу с последующим расторжением договора залога; приобретению недвижимого имущества по завышенной стоимости». В результате финансовое положение банка существенно ухудшилось, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме. Также руководителями банка не были приняты предусмотренные законом меры по предупреждению его банкротства.

Определением Арбитражного суда Москвы от 1 сентября 2020 года заявленные конкурсным управляющим требования удовлетворены частично: признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Ирины Шавриной (рассмотрение заявления в части определения размера ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами банка, следует из релиза АСВ), а в удовлетворении остальной части требований отказано.

В июле прошлого года Ирина Шаврина была приговорена к семи годам колонии по делу о растрате 3,3 млрд рублей.



Банк «Еврокоммерц» был лишен лицензии 23 октября 2015-го и признан банкротом в декабре того же года.

