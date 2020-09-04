Сбербанк планирует выделить департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). Об этом сообщили в банке, пояснив, что решение соответствует ранее принятой стратегии развития автомобильных цифровых платформ.

Руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский будет назначен генеральным директором компании SberAutoTech.

Департамент SberDigitalAuto был создан в Сбербанке в апреле 2019 года с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме кредитной организации.

«Среди задач дочерней компании — создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров», — отмечается в релизе.

Планируется выпустить первые беспилотные автомобили на дороги общего пользования в конце 2020 года — начале 2021-го. В 2021 году начнется тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы Сбера.

Часть акций компании SberAutoTech будет использована для программы долгосрочной мотивации ее сотрудников.

«Мы приняли решение инвестировать в создание «умного» цифрового транспорта нового типа, удобного и надежного. «Умный» цифровой транспорт — важное направление развития и необходимая часть экосистемы «Сбера», так как с традиционным транспортом происходят стремительные изменения: все больше и больше автомобилей и других средств передвижения подключено к сети Интернет, что позволяет создавать большое количество сервисов и приложений, улучшающих опыт для водителей и пассажиров», — комментирует руководитель блока «Технологии», СТО и исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский.



«Сбер» создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и «умные» помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с «умной» дорогой», — уточнил руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский.

