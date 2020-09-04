Инфляция в России в августе замедлилась до нуля после 0,4% в июле, в годовом выражении составила 3,6% (против 3,4% в июле), свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Росстата .

«В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года индекс потребительских цен составил 100%, по сравнению с декабрем 2019 года — 103% (в августе 2019 года — 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,4%)», — указано в релизе ведомства.

В августе продовольственные товары подешевели на 0,8%, непродовольственные — подорожали на 0,4%. Стоимость услуг выросла на 0,4%.



В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, картофель подешевел на 19,6%, помидоры — на 15,6%, лук — на 14,9%, виноград — на 14,6%, яблоки — на 11,9%, огурцы — на 9,7%, капуста белокочанная — на 9,2%, морковь — на 9,1%. Вместе с тем наблюдался рост цен на апельсины — на 14,1%, овощи замороженные — на 0,6%, сухофрукты — на 0,4%.

Заметный рост потребительских цен отмечался на сахар-песок — на 2,8%. Также наблюдалось увеличение цен на свинину — на 1,4%, баранину (кроме бескостного мяса) — на 1%, консервы рыбные в томатном соусе, национальные сыры и брынзу — на 0,9%, икру лососевых рыб отечественную, консервы овощные, масло оливковое — на 0,8%.