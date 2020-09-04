На переселение граждан из аварийного жилья в 2020 году будут направлены дополнительные средства. Соответствующее распоряжение в рамках поручения президента подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается в пятницу на сайте Кабмина.

На решение проблемы аварийного жилищного фонда будет выделено 50 млрд рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства.

«Принятое решение позволит в ближайшие годы дополнительно расселить около 1,16 млн непригодных для жизни квадратных метров», — подчеркивается в сообщении.



Еще одним распоряжением премьер-министр выделил 180 млн рублей Камчатскому краю на завершение строительства многоквартирных домов с учетом требований по сейсмической безопасности. Вопрос обсуждался на встрече Мишустина с исполняющим обязанности губернатора региона Владимиром Солодовым во время недавней рабочей поездки премьера на Дальний Восток.