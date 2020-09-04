Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение между Россией и Кипром об избежании двойного налогообложения.

«Одобрить представленный Минфином, согласованный с МИДом, Минэкономразвития, Минюстом, ФНС и предварительно проработанный с кипрской стороной проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года», — говорится в сообщении Кабмина.

Согласно одобренному протоколу, взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов.

В ряде случаев налог на дивиденды может составлять до 5%. Например, если лицо, имеющее право на дивиденды, является иностранной страховой компанией или пенсионным фондом, а также органом местной власти или центральным банком.