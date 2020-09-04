Средняя цена нефти может достичь 65 долларов за баррель в 2021 году, но вероятнее диапазон 50—55 за баррель, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе форума GMIS2020.

«Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021 году может быть 65 долларов. Но мои прогнозы — средняя цена нефти будет 50—55 долларов за баррель. Но нас может ждать волатильность в целом», — сказал Новак, цитата которого на русском языке приводится в Twitter Минэнерго.