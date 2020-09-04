Минфин России предлагает увеличить размер структурного первичного дефицита бюджета в переходный период 2021 года на 875 млрд рублей, следует из сообщения на сайте ведомства.

Так, Минфином разработаны поправки в бюджетное законодательство, устанавливающие особенности формирования основных параметров федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Проектом поправок предлагается уточнить порядок расчета предельного объема расходов федерального бюджета в 2021 году.

«Реализация масштабной антикризисной программы, наряду с сокращением ненефтегазовых доходов, потребовали существенного расширения структурного (при базовой цене на нефть) первичного дефицита федерального бюджета в 2020 году. Это поддерживает спрос в экономике в наиболее острый период снижения расходов внебюджетного сектора, смягчая, таким образом, масштабы сокращения выпуска и оказывая содействие скорейшему восстановлению экономической активности. Расширение структурного первичного дефицита федерального бюджета в соответствии с бюджетными правилами финансируется за счет привлечения дополнительных заимствований в условиях снижения спроса на кредитные ресурсы со стороны внебюджетного сектора. Таким образом обеспечивается стимулирующая направленность бюджетной политики в период экономического спада», — отмечают в финансовом ведомстве.

С учетом постепенного восстановления экономики и продолжения реализации отдельных антикризисных мер в следующем году, размер структурного первичного дефицита в переходный период 2021 года предлагается повысить на 875 млрд рублей — до 1,46 трлн. Уровень структурного первичного дефицита 2022 года и последующих лет определяется в соответствии с действующими бюджетными правилами (в размере 585 млрд рублей в 2022—2023 годах).

Это обеспечит постепенную нормализацию бюджетной политики по мере восстановления экономической активности, поясняют в Минфине.

Также проектом поправок предлагается уточнить порядок расчета в 2021 году базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета.

«Базовый объем нефтегазовых доходов федерального бюджета отражает долгосрочный равновесный уровень поступления рентных доходов. Сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ представляет собой временное отклонение объема добычи нефти от равновесного уровня, определяемого рыночными механизмами. В этой связи предлагается скорректировать порядок расчета базовых нефтегазовых доходов в 2021 году, взяв за основу прогноз объемов добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров, указанный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, положенном в основу прогноза доходов, утвержденных федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — говорится в материале.



В Минфине рассчитывают, что это позволит минимизировать влияние временного ограничения добычи нефти как на уровень предельных расходов федерального бюджета, так и на ненефтегазовый сектор отечественной экономики в целом.