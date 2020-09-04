Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 2 копейки. На 10:10 мск курс доллара вырос на 17 копеек и составил 75,45 рубля, а евро подорожал до 89,3 рубля (плюс 8 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра ожидается переход пары доллар/рубль в консолидацию у уровней закрытия четверга. В дальнейшем, в случае сохранения спроса на валюты развивающихся стран, американская валюта может протестировать отметку 75 рублей, выступающую ближайшей поддержкой, прогнозировал эксперт.

«Рубль в паре с долларом еще пытается не слишком оторваться от отметки 75. Однако любая околосанкционная новость выбросит пару намного выше 75 рублей за доллар. Частично попытки удержать рубль от продолжения падения могут быть связаны и с интересами крупных игроков перед экспирацией фьючерсов и опционов. Наконец, не стоит забывать, что сегодня пятница, когда у многих зреет желание сократить вложения в рублевые активы перед выходными. Сейчас риски поступления на рынок негативной информации очень высоки, поэтому ближе к вечеру вполне можно ждать усиления продаж рубля», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.