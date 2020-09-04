АО «Кредит Европа Банк (Россия)» представил держателям расчетных карт с разрешенным овердрафтом CARD CREDIT PLUS новую возможность - обменивать накопленные за покупки бонусные баллы на российские рубли.

Чтобы получить рубли в обмен на бонусные баллы, достаточно зайти в мобильное приложение Кредит Европа Банка, выбрать пункт «Конвертировать баллы в рубли» в меню Карты CARD CREDIT PLUS и количество Бонусных баллов для конвертации, затем подтвердить операцию СМС-кодом, который направляет Банк на мобильный телефон. Такая возможность будет доступна всем клиентам в мобильном приложении начиная с 07.09.2020.

«Это еще одно преимущество, которое достойно дополнит список уникальных возможностей карты, таких как моментальное начисление бонусных баллов за покупки и моментальное списание бонусных баллов для оплаты любых покупок по всем миру, широкий список категорий повышенного начисления баллов, «работающих» одновременно – кафе и рестораны, развлечения, красота, одежда и обувь, бесплатное обслуживание. Использовать накопленные бонусные баллы на покупки по карте или получить рубли на счет карты CARD CREDIT PLUS - теперь право выбора клиента!» – говорит Мурат Куйрукчуоглу, директор дирекции платежных систем и управления партнерскими программами.