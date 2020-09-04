Правительство одобрило на заседании в среду законопроект, которым предусматривается компенсация налога, уплаченного гражданами иностранных государств на товары, вывезенные за пределы Евразийского экономического союза.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами — гражданами иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза», — говорится в пятничном сообщении на сайте Кабмина.

Законопроект будет внесен в Госдуму.

В правительстве рассчитывают, что система tax free будет способствовать росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии.

Как напоминает ТАСС, с 1 января 2018 года Налоговый кодекс РФ позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС, вернуть НДС при вывозе за пределы Евразийского союза товаров, купленных в России. Возврат налога при этом допускается в отношении товаров, приобретенных только в особых магазинах на территориях, включенных в специальный правительственный перечень. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары, например на алкоголь и табак.



Ранее статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что правительство прорабатывает вопрос об увеличении числа точек, где можно получить чеки tax free. Он отмечал, что обсуждалось несколько вариантов. Например, окончание статуса эксперимента, чтобы любая точка могла претендовать на вхождение в систему tax free, либо введение ограниченного перечня точек, когда в зависимости от финансовых последствий правительство будет принимать решение.