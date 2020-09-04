В Москве больше возможностей обеспечить себе и своей семье достойный уровень материального положения, считают 56% россиян. Таковы данные опроса ВЦИОМ о том, хотели ли бы россияне, чтобы их дети жили в столице, а также в каких городах больше возможностей для самореализации и комфортной жизни. Согласно исследованию, 39% считают, что в столице проще пробиться во власть, стать влиятельным человеком, 35% респондентов уверены, что этого можно добиться как в Москве, так и в регионах.

Практически каждый седьмой (13%) россиянин хотел бы, чтобы его ребенок жил в столице, чаще об этом сообщают те, кто сам живет в Москве или Санкт-Петербурге (38%). Каждый десятый предпочел бы, чтобы его дети жили в Санкт-Петербурге (10%, 25% среди жителей столиц). В качестве места жизни для своих детей 19% россиян (42% жителей городов-миллионников) видят другие крупные города. Отдают предпочтение небольшим городам 25% россиян, сельская местность в качестве места жительства их детей привлекает 11% россиян. Предпочли бы, чтобы их дети жили за границей, 12% опрошенных. В целом россияне чаще выбирают в качестве желаемого места жительства своих детей ту местность, в которой проживают сами.

38% россиян считают, что в Москве можно интересно проводить досуг, 39% полагают, что увлекательно провести свободное время можно везде. Говоря о занятии бизнесом, 44% придерживаются мнения, что свое дело можно одинаково успешно вести как в столице, так и в других городах. Треть респондентов думают, что сохранить здоровье проще за пределами столицы (36%), 73% уверены, что вне Москвы больше возможностей жить в благоприятных экологических условиях. 48% россиян убеждены, что жизнь за пределами Москвы поможет решить проблемы с жильем, 51% считает, что жить свободно, так, как хочется, можно независимо от места проживания. Встретить свою любовь и создать семью можно как в столице, так и за ее пределами, отметили 71% россиян, 52% считают, что воспитание хороших детей не зависит от места жительства.