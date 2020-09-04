После снижения днем ранее на фоне заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии Алексея Навального.По итогам дня индекс РТС опустился на 0,9% до 1 223 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,8% до 2 931 пунктов. Курс рубля отыграл потери среды и по итогам торговой сессии укрепился на 0,2% до 75,28 руб./долл., так как инвесторы переоценили масштаб санкционных рисков. На наш взгляд, возможные санкции ЕС и Германии, скорее всего, будут направлены против отдельных российских граждан или разведслужб,а их влияние на российскую экономикувцелом или на курс рубля будет ограниченным. Призывы в Германии остановить проект “Северный поток-2” остались без внимания – г-жа Меркель потратила слишком много времени и политической воли, чтобы довести проект до текущего состояния (проект практически завершен). Цены на нефть (Brent - 0,8% до 44,04 долл./барр.) восстановились после сильного падения в течение торгового дня, на фоне сообщений о том, что если Ирак не сможет к концу сентября компенсировать переизбыток добычи, то попросит Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ продлить срок компенсации до конца ноября. Принятый во Франции пакет финансовой помощи на восстановление экономики объемом 100 млрд евро не смог повлиять на снижение европейских рынков, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 опустился на 0,9%.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций сможет продемонстрировать рост: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций после весьма спокойного открытия, в течение дня может идти вверх. Геополитические риски, тем не менее, будут сдерживать рост. Курс рубля сегодня утром укрепляется, несмотря на снижение цен на нефть и укрепление курса доллара. Мы ожидаем некоторой ротации акций промышленных компаний.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Газпром приступил к проектированию проекта “Сила Сибири – 2”, однако перспективы проекта пока попрежнему туманны; НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО

Как сообщает газета Ведомости со ссылкой на телефонную конференцию по случаю дня работников нефтяной и газовой промышленности, председатель правления Газпрома Алексей Миллер объявил о том, что компания приступила к проектированию магистрального газопровода “Сила Сибири-2”, который сможет поставлять порядка 50 млрд куб. м газа в год к китайской границе по западному маршруту. Хотя перспективы этого проекта на данном этапе весьма умозрительны, учитывая отсутствие юридически обязывающих соглашений (если не считать меморандума о намерениях, подписанного с CNPC в конце 2014) и явной заинтересованности китайской стороны (центры потребления газа располагаются на восточном побережье, куда удобнее поставлять СПГ и трубопроводный газ по Дальневосточномумаршруту доставки), мы опасаемся, что Газпром может ввязаться в еще один политический мегапроект, будучи не способным обеспечить привлекательные условия контракта. Хотя предстоящие проектные работы по “Силе Сибири – 2" вполне закономерны, учитывая последние инициативы по разворотуроссийской политики на восток, мы отмечаем возрастающий риск очередной волны интенсификации капитальных вложений в ближайшие годы, что можетоказывать дополнительное давление на баланс группы, на наш взгляд. Так как потенциал покрытия дивидендных выплат денежным потоком при текущих темпах его генерации ограничен (СДП за 1П20 снизился до -300 млрд руб.) на фоне весьма неутешительных перспектив на 2020-2021, мы считаем, что долг компании может сильно вырасти в ближайшие два года, пробив психологически важный порог 2,5x в отношении чистого долга к EBITDA компании уже к концу этого года.

Никита Блохин: NBlokhin2@alf abank.ru (Старший аналитик)

Данные АКАР за 2К20 указывают на менее сильный в сравнении с ожидаемым спад рынка онлайн рекламы; НЕЙТРАЛЬНО Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) вчера представила статистику по российскому рекламному рынку за 1П20. 2К20 оказался ожидаемо слабым в целом по отрасли, серьезно пострадавшей от пандемии. Суммарный объем спроса на рекламу снизился на 17% г/г до 94,5 млрд руб., тогда как спрос в различных рекламных сегментах снизился на 9 -63% г/г. Спрос на ТВ рекламу снизился на 21% г/г, снижение спроса в других сегментах было более глубоким: спрос на рекламу по радио и рекламу в прессе снизился, соответственно, на 54-63%, спрос на наружную рекламу – на 62%.

Спрос на онлайн рекламу продемонстрировал более сильную динамику в сравнении с другими сегментами и снизился только на 9% г/г до 53 млрд руб., а на ее долю пришлось 56% всех рекламных бюджетов (+4,7 п. п. в сравнении с 2К19 и +8 п. п. в сравнении с 1К20). По нашей оценке, Яндекс снизил свою долю на рынке онлайн рекламы на 3,2 п. п. г/г до 54,3%, так как на клиентов малого и среднего бизнеса приходится существенная доля рекламной выручки компании (50%), а этот сегмент, как известно, пострадал особенно сильно от пандемии. В то же время Mail.ru немного увеличила свою долю на рекламном рынке – она выросла на 0,6 п. п. до 15%, выиграв от более благоприятного микса рекламодателей (на долю предприятий малого и среднего бизнеса приходится примерно 25% рекламной выручки компании), а также сильного присутствия Mail.ru в сегментах FMCG и онлайн вертикалях.

Хотя статистика за 2К20 ожидаемо отражает негативное влияние макроэкономического спада в связи с пандемией, 1П20 в целом показал снижение бюджетов на онлайн рекламу всего на 1% г/г. Представленная рыночная статистика поддерживает наш оптимистический прогноз умеренного снижения рынка онлайн рекламы на 0,8% г/г по итогам 2020 г. Таким образом, наш базовый сценарий снижения рынка на 5% г/г, который мы используем в наших моделях ДДП Mail.ru и Яндекса, может сейчас выглядеть консервативно. В целом статистика АКАР за 1К20 НЕЙТРАЛЬНА для акций YNDX и MAIL.

АФК “Система”: финансовые результаты за 2К20 в целом соответствуют ожиданиям; НЕЙТРАЛЬНО АФК “Система” (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕДАЦИИ) вчера представила финансовые результаты за 2К20 – как выручка, так и OIBDA превысили консенсус-прогноз агентства “Интерфакс” на 1%. На динамику непубличных активов в разной степени повлияла пандемия – по итогам квартала Ozon показал позитивную динамику, тогда как динамика активов в области здравоохранения и гостиничного бизнеса была негативной. Мы отмечаем признаки улучшения финансовых результатов Segezha и очень сильную динамику Ozon. Долг корпоративного центра снизился на 5% по сравнению с 1К20. В ходе телефонной конференции никаких особенно оптимистичных заявлений для инвесторов не прозвучало, так как вплоть до окончания 2020 г. компания будет сфокусирована на снижении долга корпоративного цента и финансировании роста активов в составе своего портфеля, тогда как четких планов в отношении дивидендов и дальнейшей монетизации активов на данном этапе нет. Мы ожидаем, что отчетность за 2К20 будет НЕЙТРАЛЬНА для акций компании.

Результаты за 2К20 на уровне группы немного превзошли консенсус-прогноз. Консолидированная выручка за 2К20 снизилась на 0,5% г/г, тогда как OIBDA опустилась на 0,6% г/г, соответственно, до 155 млрд руб. и 55 млрд руб. (при рентабельности OIBDA 35,4%) – оба показателя, таким образом, опередили консенсус-прогноз, соответственно, на 1-1,2%. Основной вклад в выручку и рентабельность по-прежнему пришелся на МТС.

Долг корпоративного центра снизился на 4,6% к/к до 198 млрд руб. на 30 июня 2020 г. (96% обязательств номинировано в рублях). До конца 2020 г. КЦ должен погасить 49,4 млрд руб. обязательств, которые отчасти будут погашены за счет продажи 33,4% акций Детского мира (на общую сумму примерно 26 млрд руб. в рамках допэмиссий (SPO) в июне и в сентябре). Чистый долг корпоративного центра составил 191 млрд руб., не изменившись в квартальном сопоставлении.

Непубличные активы: признаки улучшения динамики Segezha, продолжающаяся слабая динамика компании “Степь”, на динамику финансовых показателей “Медси” сильно повлияла пандемия. Рост выручки Segezha в 2К20 возобновился, составив 8,9% г/г на фоне увеличения объемов продаж и повышения цен на пиломатериалы, а также благодаря роступродаж бумаги и фанеры. В то же время OIBDA снизилась на 5 г/г (значительно восстановившись со снижения на 34% в 1К20) под влиянием снижения мировых цен на бумагу, снижения спроса на фоне пандемии и роста транспортных расходов. Выручка “Степи” снизилась на 22% г/г,отражая снижение переходящих остатков сельскохозяйственных культур второй квартал подряд, тогда как OIBDA выросла на 11,7% г/г на фоне позитивной динамики ключевых производственных сегментов компании. На динамику “Медси” сильно повлиял отток пациентов из-за ограничений в связи с карантинными мерами: в результате выручка и OIBDA снизились, соответственно, на 17-29% г/г. По этим же причинам выручка COSMOS HOTEL GROUP снизилась на 87% в 2К20.

Рост GMV Ozon ускорился до 2,9x г/г благодаря преимуществам модели маркетплейса, что помогло сократить убытки. Рост GMV ускорился до 188% г/г в 2К20 (с115% г/г в 1К20 и 93% г/г в 4К19) на фоне преимуществ моде ли маркетплейса и роста спроса в сегменте онлайн продаж на фоне пандемии. GMV (включая НДС) достиг 45,8 млрд руб. В июне доля продаж товаров через маркетплейс выросла до 50% GMV Ozon с 40% в 1К20. Хотя Ozon остается в активной фазе инвестиций и является убыточным активом, доля АФК “Системы” в совокупном чистом убытке Ozon снизилась до 1,5 млрд руб. в 2К20 (против 2,4 млрд руб. в 1К20). Цифры Ozon за 2К20 указывают на то, что Ozon быстро увеличивает разрыв с маркетплейсом Яндекса Беру!, рост GMV которого составил 247% за аналогичный период, однако с гораздо более низкой базы (рост GMV Беру! На аннуализированной основе составил 44,6 млрд руб. в мае, что в 4 раза ниже, чем у Ozon). Хотя GMV Ozon выросла на 30 млрд руб. в абсолютном выражении в сравнении с 2К19, у Беру! Она увеличилась всего на 8 млрд руб., по нашей оценке.

Итоги телефонной конференции.

Рост GMV Ozon в июле-августе нормализовался в сравнении с периодом карантина, однако по-прежнему превышает 100% г/г. Компании потребуется дополнительные 5 млрд руб. инвестиций (их совокупной объем должен быть распределен между АФК “Система” и Baring Vostok в соотношении 50 на 50) на развитие логистической инфраструктуры (фулфилмент центры и доставка последней мили);

Поступления в форме дивидендов от МТС (примерно 26 млрд руб. в рамках дивидендных траншей за 2П19 и 1П20) и от непубличных активов пойдут на новые инвестиции и корпоративные нужды, а не на снижение долга;

Учитывая сроки финансовых поступлений, долг корпоративного центра к концу года, вероятно, превысит уровень 2К20, таким образом, целевой уровень долга в 150 млрд руб. не п редставляется устойчивым при текущей конъюнктуре рынка и должен быть немного выше;

АФК “Система” все еще воздерживается от формального оформления своей дивидендной политики из -за неопределённостей относительно 2П20, однако планирует увеличить размер дивидендных выплат в будущем году;

Компания не ожидает никакого существенного эффекта на финансовые результаты на уровне группы от продажи вакцины против коронавируса, рассматривая ее производство как социальный проект;

После продажи Детского мира компания не раскрывает своих дальнейших планов по монетизации активов

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)