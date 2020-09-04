Российская валюта начала резко слабеть против доллара и евро после того, как правительство Германии заявило, что в организме оппозиционного политика Алексея Навального обнаружены следы отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», пишет РБК . Текущая реакция рынка чисто спекулятивная, рынки склонны бурно реагировать на высказывания международных лидеров, так как боятся ответных мер, например санкций, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Эксперт Райффайзенбанка Денис Порывай полагает, что в случае жесткого сценария будут введены санкции, аналогичные тем, что были в 2014—2015 годах. При таком развитии событий рубль может сильно обесцениться — произойдет распродажа ОФЗ нерезидентами, будет отток капитала в размере 60—100 млрд долларов в год. Каждые 6 млрд долларов оттока капитала — это один рубль девальвации, получится, что было 75 рублей, а станет 85—90 рублей за доллар, пояснил Порывай.

По мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, санкции, которые могут ввести западные страны при жестком сценарии, могут включать в себя запрет на владение российским госдолгом — как новым, так и торгуемым; запрет на пользование системой SWIFT для российских компаний и правительства; ограничения экспорта нефти и газа из России. Тихомиров не ожидает такого развития событий, но предупредил, что если будут идти разговоры о жестких санкциях, рубль может ослабеть до 80 рублей за доллар.

Даже если дело закончится просто политическими заявлениями, высылкой дипломатов и введением санкций против каких-либо лиц, которым это будет безразлично (например, закрытых НИИ), рубль вряд ли серьезно укрепится, считает Порывай. По его прогнозу — не более чем до 74 рублей за доллар. Может случиться так, что рубль останется на текущих уровнях, предупредил эксперт.

По мнению Тихомирова, рынок может начать стабилизироваться на более низких уровнях где-то в середине следующей недели, а в течение недели-двух ситуация прояснится. Нельзя сказать, что после этого российский геополитический риск как-то исчезнет, но то, что его уровень немного снизится, можно ожидать, пояснил эксперт. Он отметил, что рубль может возвратиться на значения ближе к 73—74 рублям за доллар при такой же цене на нефть и при такой же ситуации на глобальных рынках, которая есть сегодня.