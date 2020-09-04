Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Финам Банка до уровня «ruBBB» и установило «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» с «развивающимся» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Повышение рейтинга обусловлено снижением регуляторных рисков ввиду проведенной банком работы по совершенствованию системы внутреннего контроля. Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что рост комиссионного дохода за счет перевода брокерских счетов на обслуживание в банк сможет скомпенсировать уменьшение процентных доходов, обусловленное снижением ставок на банковском рынке. Рейтинг также обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и качества корпоративного управления, а также высокой достаточностью капитала, адекватным качеством активов и комфортной ликвидной позицией», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, высокое качество активов обусловлено структурой баланса банка, при которой около 70% на 1 июля 2020 года приходится на средства в НКЦ, Банке России, а также МБК и ностро-счета высоконадежных контрагентов.

Основу фондирования составляют средства физлиц и ИП (77% привлеченных средств, или 62% пассивов), при этом за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020-го их объем вырос в два раза ввиду постепенного перевода брокерских счетов на обслуживание в банк с начала 2020-го.

