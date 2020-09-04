Средние ставки по ипотеке на новостройки снизились за время пандемии почти на 2 процентных пункта, подсчитали в аналитическом центре «ДОМ.РФ». Так, если в марте кредиты выдавались под 7,8%, то сейчас ставка в целом по сегменту составляет 5,9%.

«Указанное снижение — результат действия стартовавшей в апреле программы выдачи ипотеки на новостройки с господдержкой по ставке не выше 6,5%», — поясняется в материале.

Как уточняется, значимое снижение ставок наблюдается и в рыночном, несубсидируемом сегменте. Ставки здесь снизились до уровня 8%, изменение составило около 1 п. п.

Как сообщалось , средний уровень ставок по всей выданной ипотеке уменьшился до 7,28%.

«Такой низкий уровень ставок имеет две причины. Во-первых, это происходит из-за перехода Банка России к стимулирующей денежно-кредитной политике. Во-вторых, около трети всей выдачи сейчас приходится на новостройки, из которых около 80% кредитов выдается по программе с господдержкой. Также действует ряд других льготных программ: семейная ипотека для граждан, у которых с 1 января 2018 года появился второй ребенок и последующие дети, а также «Дальневосточная ипотека», — рассуждают в «ДОМ.РФ».

«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что рынок ипотеки вышел из напряженного состояния пандемии и перешел к росту. Мы видим это по объему выдачи в июле, месяц стал рекордным за всю историю — 146 тысяч ипотечных кредитов, что на 45% выше аналогичного показателя за прошлый год. Результату способствовала программа льготной ипотеки по ставке 6,5%, запущенная по поручению президента, а также общая тенденция снижения процентных ставок во всех сегментах. По нашим прогнозам, в этом году может быть выдано 1,3 миллиона жилищных кредитов более чем на 3 триллиона рублей. Ждем нового рекорда», — комментирует руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

В банке «Открытие» на днях также спрогнозировали , что российские кредитные организации в 2020 году обновят исторический рекорд по объему выдачи ипотеки. Согласно оценкам аналитиков, по итогам года банки выдадут ипотечных кредитов на сумму около 3,04 трлн рублей и тем самым побьют исторический рекорд 2018 года, а совокупный ипотечный портфель вырастет до 8,45 трлн рублей.



«В январе — июле 2020 года банки выдали 747 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1,8 трлн рублей, общий портфель с начала года вырос до 8,1 трлн рублей. Относительно прошлогодних показателей количество выданных ипотечных кредитов в этот период увеличилось на 11%, а их общая сумма — на 21%», — указывают эксперты, оценивая эти результаты как очень сильные с учетом влияния пандемии. «Согласно предварительным оценкам «Открытие Research», ипотечный портфель до конца года вырастет не менее чем на 10%, а при благоприятных обстоятельствах — на 13%», — отмечается в обзоре.