Представители бизнес-организаций выступили против правительственного законопроекта, который запрещает перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), пишет РБК . Претензии к документу, уже принятому в первом чтении, направили в Госдуму Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка. Против запрета выступает и комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере. По мнению бизнеса, поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» ударят по добросовестному бизнесу, который создает для своих клиентов сервисы и продукты с использованием общедоступных данных госреестра. Это приведет к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг, считают эксперты.

Законопроект предусматривает запрет для госорганов, организаций и граждан на перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам, в том числе посредством сайтов-двойников, на которых предлагаются платные услуги по предоставлению сведений ЕГРН. Как отмечают в Росреестре, «рынок таких перепродаж нарушает права граждан и противоречит интересам государства». Принятие законопроекта «позволит защитить граждан от предоставления недостоверных сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, правообладателях, ограничениях (обременениях)», указывают в ведомстве.

Там сообщили, что в Росреестр поступали жалобы граждан на недостоверные сведения, полученные с сайтов-двойников. Запросы к системе ЕГРН со стороны таких сайтов с помощью программ-роботов могут привести «к полному заполнению пропускной способности серверного оборудования», что тормозит обработку запросов или вовсе приводит к отказу системы, указали в Росреестре. Законопроектом устанавливается административная ответственность за предоставление сведений ЕГРН третьим лицам за плату и за создание и использование сайтов-двойников: в виде штрафа для граждан — в размере 25 тыс. рублей; для должностных лиц — в размере 50 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — 100 тыс. рублей, а для юрлиц — 400 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

По мнению представителей бизнеса, норма, заложенная в законопроекте, позволяет вольную трактовку, и надзорные органы смогут привлекать к административной ответственности добросовестных участников рынка, которые используют данные из ЕГРН в своей работе. Например, кадастровые инженеры, нотариусы, риелторы, аналитики в рамках своей работы могут прямо или косвенно перепродавать данные — предлагаемая поправка должна быть детализирована. Интересы конечных пользователей не нарушаются, поскольку они могут приобрести необходимые им сведения не только у коммерческих компаний, но и непосредственно в Росреестре, в том числе и по более низкой цене. Также сейчас некоторые системы предоставляют информацию Росреестра в рамках общей цены за подписку, то есть вообще без взимания какой-либо дополнительной платы, отметили представители бизнеса.

По словам экспертов, предлагаемый законопроектом запрет вступает в противоречие с законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов», которым прямо установлена свобода получения, передачи и распространения информации госорганов любым законным способом. Необходимо улучшать качество сервисов самого Росреестра, ведь движение в этом направлении более эффективно для экономики, чем запреты и закрытие конкурентных сегментов услуг.