Приз в номинации «25 лет устойчивого развития» получил председатель правления Банка Александр Тищенко. Жюри высоко оценило финансовые показатели и динамику развития за все время деятельности кредитной организации, а также за вклад в реальный сектор экономики.

Три года назад Банковская группа ЗЕНИТ при поддержке ключевого акционера ПАО «Татнефть» взяла курс на консолидацию. Свое 25-летие на российском рынке Банк ЗЕНИТ встретил объединенным банком, присоединив за последние полгода четыре дочерние региональные кредитные организации. Это позволило повысить эффективность путем унификации бизнес-модели и сокращения издержек. В период пандемии коронавирусной инфекции банк усилил позиции в регионах присутствия, развивая цифровой сервис и реализуя широкую программу поддержки клиентов, пострадавших от последствий коронакризиса.

Исторически корпоративный банк с сильными позициями на инвестиционном рынке, сегодня банк держит курс на реформат и активное развитие розничного бизнеса, а также цифровизацию бизнес-направлений. Совместно с АЗС «Татнефть» реализует программу лояльности «Клуб чемпионов», в которой участвует почти 1 млн человек. Готовится к запуску проекта «Наличные с покупкой», позволяющего снимать деньги с банковских карт через кассы АЗС «Татнефть», а также стал первым банком — эмитентом платформы для выдачи карты рассрочки MasterCard. В июле 2020 года Банк ЗЕНИТ вошел в топ-3 лидеров рынка по выдаче военной ипотеки и меньше чем за год с момента запуска автокредитования занял 12-е место в рейтинге продаж автокредитов.

«Банк ЗЕНИТ — одна из старейших финансовых организаций на российском рынке с богатой 25-летней историей. Мы ставим амбициозные цели и рассматриваем новые ниши на рынке. У банка есть всё для успешного дальнейшего развития — это высокопрофессиональная команда, технологии, поддержка нашего ключевого акционера и, конечно же, доверие наших клиентов. Мы постоянно совершенствуем качество сервисов, чтобы им было комфортно и удобно решать любые финансовые задачи», — отметил Александр Тищенко.

Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России с 1995 года. За десять лет кредитная организация прошла путь от регионального до федерального банка со 125 точками обслуживания клиентов в 26 регионах Российской Федерации. Сегодня его активными клиентами являются 274 тыс. физических лиц и 14 тыс. юридических лиц и предпринимателей.

В современных экономических условиях Банк ЗЕНИТ сохранил конкурентные позиции по ключевым показателям деятельности среди ведущих частных российских банков. По данным портала Banki.ru, на 1 августа 2020 года кредитная организация занимает 28-е место по объему вкладов физических лиц, 29-е место по объему вложений в ценные бумаги, 33-е место по размеру капитала, 36-е по размеру активов, 37-е по кредитному портфелю.

Международная премия в области финансов, промышленности и экономики имени П. А. Столыпина была учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело» при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации банков России, Ассоциации российских банков, Комитета по банковской деятельности МАП. Церемония награждения в этом году приурочена к съезду Ассоциации банков России.