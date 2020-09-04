Банк «Россия» сообщает о внедрении новой системы дистанционного банковского обслуживания клиентов - Digital2SME от компании BSS.

Решение реализовано на платформе Digital2Go и предоставляет клиентам доступ к сервису в двух каналах:

1. Интернет-банк, созданный, исходя из концепции быть простым и открытым для каждого предпринимателя.

Во главе угла - удобство проведения операций и доступность решения повседневных задач. Все должно быть понятно и естественно, особенно для неискушенного пользователя.

Вся необходимая пользователю информация отображается на главном экране интернет-банка, ключевые операции доступны в один клик. В решении реализованы:

интеллектуальный поиск;

удобная форма платежа (разные формы платежа контрагенту и в бюджет, подсказки, автозаполнение реквизитов получателя из ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

проверка контрагентов;

инфографика движения средств по счетам.

2. АБР Бизнес-Онлайн - мобильный офис по управлению своими финансами на платформах iOS и Android.

Мобильный банк обладает следующими преимуществами:

упрощенный доступ к остаткам и информации по счетам, совокупному остатку по счетам, расшифровке остатка по счету;

бесконечная лента операций – полный список операций по счетам за все время в режиме online;

интерактивный блок платежей;

справочник контрагентов – сгруппированы счета одного контрагента в разных банках

вход при помощи отпечатка пальца TouchID или распознавания лица FaceID.

Генеральный директор компании BSS Георгий Кравченко подчеркнул: «Современный бизнес предъявляет высокие требования к эффективности, мобильности и безопасности в части банковского обслуживания. Банк «РОССИЯ» стремится предоставлять своим клиентам лучшие сервисы, и мы благодарны, что выбрано наше решение. Платформа Digital2Go и система ДБО для малого бизнеса Digital2SME – это современные, технологичные, безопасные сервисы, которые позволяют банку оперативно реагировать на меняющиеся запросы клиентов и предлагать актуальные для них продукты и услуги».

Вместе с решением Digital2SME реализован сервис подтверждения электронных транзакций PayControl, разработанный российской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково». Клиенты Банка “РОССИЯ” получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых транзакций сразу в двух системах: интернет-банке и мобильном банке. В момент подтверждения платежа клиент видит на экране смартфона все реквизиты платежа (номер, сумма, дата, счет получателя) и имеет возможность проконтролировать их корректность.

Основное преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, в частности, одноразовым паролем по SMS, заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента.

Вице-президент Банка Владислав Самохин отмечает: «На данный момент можно однозначно говорить о том, что тренд на дистанционное взаимодействие клиента и Банка будет только развиваться. В особенности он силен среди представителей сегмента микро и малого бизнеса, которые приветствуют максимальную диджитализацию общения с Банком. Банк РОССИЯ, развивая программу по сотрудничеству с малым предпринимательством, стремится минимизировать необходимость посещения офисов Банка. Для этой цели мы внедряем тарифы по пакетам услуг, самые современные решения дистанционного обслуживания. В ближайшее время предложим выездной сервис, позволяющий бизнесмену получить открытый расчётный счет, подключенный к интернет- и мобильному банку без выезда из офиса, коворкинга или другого места ведения бизнеса. Наш Банк серьезно заинтересован в развитии отношений с малым бизнесом, поэтому использует только хорошо зарекомендовавшие себя рыночные практики, а также наиболее актуальные решения. Приглашаем предпринимателей воспользоваться нашими предложениями».