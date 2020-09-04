При благоприятном сценарии на ближайшие три — четыре месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 рублей за доллар и 84 рублей за евро, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение аналитиков. Но, по общему признанию, такой вариант маловероятен — сейчас слишком много факторов неопределенности как в России, так и за ее пределами.

Традиционно на стоимость российской валюты влияют экономические факторы, в первую очередь цена на нефть. Она способна вновь снизиться к рубежам 40—42 доллара за баррель после окончания ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе, отметил главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По прогнозам МЭА и ОПЕК, спрос на «черное золото» не достигнет уровня прошлого года даже в следующем, тогда как предложение будет только расти, добавил он.

Последствия пандемии до конца не осознанны, и глобальная экономика только начинает ощущать разрыв логистических цепочек, прокомментировал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Вторая волна может вызвать распродажу на рынке активов развивающихся стран так же, как это происходило в марте, предупредил он. С другой стороны, нынешняя политика Федеральной резервной системы оказалась на руку развивающимся рынкам, напомнил Гойхман. Центробанк США дал понять, что еще долго будет держать ставки низкими, а значит, кредиты по всему миру останутся дешевыми. Прямого значения для российской валюты это не имеет, объяснил он, но поддерживает нефтяные цены на достаточно высоком уровне, а также способствует некоторому ослаблению доллара.

Также геополитические волнения и опасения санкций в отношении России сейчас оказывают наибольшее влияние на курс доллара к рублю, отметил старший аналитик БКС Виталий Громадин. Это происходит на фоне противостояния в Белоруссии и обвинительной риторики канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу ситуации с Алексеем Навальным. Не так страшны сами санкции, как спираль многократных ответных мер и неопределенность, к которой такая ситуация ведет. Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля, сказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский. Не стоит также недооценивать роль предстоящих президентских выборов в Америке, которые пройдут 3 ноября, предупредил он. Победа Джо Байдена и демократов с их антироссийской риторикой будет ударом не только по рублю, но и по рынку США, поскольку у этой партии есть планы увеличить налоги крупных корпораций и лиц с высокими доходами.

По словам аналитиков, рубль находится под давлением, и до нового года ситуация вряд ли изменится. Если события будут развиваться по негативному сценарию, то до конца 2020 года мы увидим доллар дороже 80 рублей, а евро шагнет к уровню 90—92 рубля. Для реализации благоприятного сценария необходимо отсутствие новых санкций, восстановление спроса на нефть, повышение нефтяных котировок до 50 долларов за баррель, отсутствие второй волны пандемии и восстановление мировой экономики, отметил Артем Деев. Справедливое значение курса нацвалюты без внешних негативных факторов сейчас составляет 73 рубля для доллара и 85 — для евро. При реализации благоприятного прогноза курс может составить 70—72 рубля за доллар и 84—85 рублей за евро.