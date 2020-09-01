Держатели бесконтактных карт «Мир» в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года при оплате проезда в столичном метрополитене и на Московском центральном кольце будут экономить 10 рублей на каждой поездке по сравнению со стоимостью разовой поездки при оплате банковскими картами других платежных систем на турникетах. Об этом сообщили в платежной системе «Мир».

«Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к одному из боковых турникетов, поддерживающих оплату банковскими картами, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. Бесконтактная карта «Мир» может быть выпущена банком в любом регионе России», — указывают в платежной системе. Как уточняется, на сегодняшний день уже более 150 банков выпускают карты «Мир».

Аналогичную скидку можно получить при оплате с помощью сервиса Mir Pay. Достаточно просто активировать экран смартфона (в некоторых случаях для повышения безопасности платежа смартфон может попросить разблокировать экран) с установленным приложением Mir Pay и поднести смартфон на несколько секунд к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт .

После оплаты со счета карты будет списана полная стоимость разовой поездки, но уже спустя несколько минут сумма скидки (10 рублей) вернется на счет карты, поясняют в ПС «Мир».

Как напомнила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова, подобная акция проводится в этом году второй раз. В России выпущено более 82 млн карт «Мир», одна пятая часть этой эмиссии приходится на жителей Москвы и Подмосковья, отмечает она. «Но воспользоваться скидкой могут не только они: особенностью этой акции является то, что держатель любой бесконтактной карты «Мир» любого банка из любого региона России получит скидку за проезд в метро, если расплатится ею на специальном турникете», — подчеркивает Точилова.



Мобильный платежный сервис Mir Pay — собственная разработка платежной системы «Мир». Использовать сервис можно с любого Android-смартфона (от версии 6.0) с поддержкой NFC. В приложении можно привязать как контактную, как и бесконтактную карту «Мир» одного из банков — участников сервиса. Сегодня загрузить в Mir Pay можно карты более чем 50 российских банков.