Минимальная сумма депозита – 5 000 рублей. Срок размещения – 91 и 181 день. При открытии вклада на 91 день в допофисах будет действовать ставка 4,5% годовых (через «Кубань Кредит Онлайн» - 4,7%), на 181 день – 4,25% и 4,5% соответственно.

В течение 91 дня с момента заключения договора допускается пополнение депозита: не менее 1 000 рублей при внесении взноса через кассу Банка и неограниченный объем – при других способах пополнения.

Подробную информацию об этом и других вкладах можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит», на сайте Банка и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).