На рассмотрение нижней палаты парламента депутат Госдумы Федот Тумусов от фракции «Справедливая Россия» внес законопроект, устанавливающий правовые основы регулирования маркетплейсов. Согласно инициативе, маркетплейсом является «программное обеспечение, которое позволяет реализовывать другое программное обеспечение». Также в правовое поле вводится понятие стороннего маркетплейса, которым признается «маркетплейс, принадлежащий лицу, которое не является владельцем операционной системы».

Законопроект ограничивает комиссию маркетплейсов — максимум 20% от цены продажи (без НДС) на соответствующей электронной площадке. При этом треть из этих 20% правобладатель или владелец маркетплейса каждый квартал должен перечислять в «специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий», предлагает Тумусов. Порядок создания и организации работы такого фонда устанавливается Минэкономразвития.

Также парламентарий выступает за установление административных штрафов в размере 10% от выручки на территории РФ за ограничение или запрет на установку стороннего маркетплейса или программного обеспечения, а также за нарушение сроков по перечислению средств в специальный фонд. За невыполнение обязанности по публикации отчета о продажах в России, полагает депутат, взыскания должны составлять 0,1% от мировой выручки маркетплейса, которая обнародуется в СМИ.

Законопроект направлен на устранение перекоса, создавшегося из-за неуплаты налога на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения выручки. Также он уменьшит кадровый голод из-за отъезда кадров в сфере компьютерных технологий за границу, указывается в пояснительной записке.