Правительство рассматривает возможность введения ряда послаблений для телекоммуникационных и IТ-компаний, пишет РБК . В проекте плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030-го предлагается установить отсрочку до 30 октября 2022 года для требования обязательного переноса серверов, на которых хранятся персональные данные россиян, на территорию страны. Также предлагается приостановить до сентября 2022 года действие требования «закона Яровой» о ежегодном увеличении на 15% емкости технических средств для хранения интернет-трафика, отказаться от требования хранить тяжелый контент/видеотрафик; предоставить каникулы в 2020 году по оплате аренды гособъектов недвижимости для размещения инфраструктуры связи; обеспечить выход операторов связи и центров обработки данных на оптовый рынок электроэнергии.

По словам юриста в области персональных данных Константина Бочкарева, большое количество компаний предприняли усилия по организации хранения данных россиян на территории России, в первую очередь те, кто работает с госзаказчиками, например SAP, Microsoft. Но из крупных сервисов, которые работают с потребителями, включая Google, Facebook иTwitter, никто публично не отчитался о переносе серверов в Россию — это затратно и технически сложно, а Россия для них не является основным рынком, пояснил Бочкарев. По его словам, те компании, которые отчитались о переносе хранения данных на территорию России, могли в каком-то смысле симулировать: у международных компаний, как правило, сложная распределенная система серверов, даже если они и установили сервер в российском офисе, не факт, что данные россиян хранились именно на нем.

Операторы связи позитивно оценили меры, обсуждаемые в рамках плана по национальным целям развития. По их словам, реализация этих мер позволит отрасли направить значительные средства для решения наиболее актуальных задач, в том числе модернизацию инфраструктуры и создание более комфортных условий использования услуг гражданами.

По мнению операторов, меры позволят сэкономить значительные средства. Возможность выхода на оптовый рынок электроэнергии — хоть и не значимо денежная, но логичная и долгожданная мера, поскольку по такому принципу уже работают другие социально значимые для страны отрасли, имеющие разветвленную инфраструктуру, — транспорт, теплосети или магистральные газопроводы. Также необходимо принять системные меры, направленные на оптимизацию требований по хранению трафика и снижение стоимости строительства и эксплуатации сетей связи, считают операторы.