Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — максимум за 14 лет, пишет РБК . Это следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году возрастет до 13,3% населения после 12,3% в 2019-м. В дальнейшем в правительстве прогнозируют ее снижение, следует из проекта. Одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза — то есть до 6,5% к 2030 году. В 2020 году, по оценке правительства, численность населения России уменьшится на 158 тыс. человек. Согласно данным Росстата, за первое полугодие текущего года естественная убыль населения уже составила 265,5 тыс. человек (946,5 тыс. умерших против 681 тыс. родившихся). Смертность за январь—июнь 2020 года на фоне пандемии возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость снизилась на 5,4%.

Устойчивый естественный прирост населения возможен при достижении суммарного коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины) на уровне 2,1 и сохранении его на протяжении долгого времени, пояснил директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. Но в России он снижается, а согласно проекту правительственного плана, к 2024 году он должен достигнуть 1,75. Общая численность населения России в условиях естественной убыли населения может расти только за счет миграции, увеличение необходимого притока которой находится на периферии демографической политики государства, отметил Вишневский. По оценке, приведенной в проекте правительственного плана, в целом за 2020 год миграционный прирост составит 188,1 тыс. человек (против 285,1 тыс. человек в 2019 году).

Для достижения поставленной демографической цели, согласно проекту правительственного плана, в 2021 году темпы сокращения численности населения должны снизиться до минус 81,5 тыс. человек, а с 2022 года в России закладывается положительный прирост: +8,3 тыс. в 2022 году, +58,3 тыс. в 2023 году и +67,6 тыс. в 2024 году. К 2030 году, как предполагается, общий годовой прирост численности населения составит 126,6 тыс. человек. Подкреплять положительную динамику численности населения должен миграционный приток, который в 2021 и 2022 годах ускорится до 273,1 тыс. и 287,4 тыс. человек соответственно, а с 2023 года превысит 300 тыс. ежегодно. По мнению Вишневского, возможности привлекать мигрантов определяются развитием экономики, без экономического роста Россия не сможет достичь необходимых масштабов миграции.

В июльском указе президент отложил достижение целевого показателя по снижению бедности (6,5% от общей численности населения) до 2030 года вместо 2024 года. По итогам прошлого года власти не смогли выполнить промежуточную цель: уровень бедности составил 12,3% вместо запланированных 12%. Под влиянием экономических и социальных последствий пандемии уровень бедности в 2020 году, по оценке правительства, возрастет на 1 п. п., до 13,3% от численности россиян, однако уже в 2021 году вернется на докризисный уровень (12,2%) и будет ежегодно снижаться до 10% к 2024 году и до целевого значения (6,5%) к 2030 году, следует из проекта правительственного плана.