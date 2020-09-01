Операторам могут возместить затраты на мобильный трафик для программы «Доступного Интернета» за счет рекламы, размещаемой во время перехода на социально значимые ресурсы, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время выступления на мероприятии «Диалог на равных» с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» в рамках шестой смены «Цифровая экономика».

«Сейчас идет эксперимент, чтобы мобильные операторы не тарифицировали социально значимые сервисы, самый большой вопрос — какие. Мы сейчас тестируем и прорабатываем подходы, которые позволят часть сервисов, включая даже тяжелый видеотрафик, сделать для всех жителей страны бесплатным. <...> Но мы должны быть честными — это не нравится телеком-операторам, поэтому нельзя, чтобы мы просто это «нахлобучили», поэтому придется думать, как это можно компенсировать. Наверное, это может создать какие-то неудобства для пользователей, например будет лендинг, который будет маршрутизировать с бесплатного интернета на платный, там может появиться реклама», — сказал он, уточнив, что правительство сейчас прорабатывает механизм для соблюдения баланса интересов по данному вопросу.