Банк России установил официальные курсы валют на 2 сентября.

Курс доллара понизился на 21,9 копейки, составив 73,5849 рубля (73,8039 рубля на 1 сентября). Курс евро вырос на 32,81 копейки до 88,1547 рубля (с 87,8266 рубля на 1 сентября).

На Московской бирже на 12:12 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 50 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 30 копеек, валюты стоят 73,58 и 88,08 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,44—73,77 рубля за доллар и 87,98—88,38 рубля за евро.