Мероприятие состоялось 28 августа в Инновационном центре города Краснодара.

На встрече обсуждались меры поддержки, которые краевые власти оказали предпринимателям Кубани для преодоления кризисных последствий пандемии COVID-19. Максим Решетников отметил их эффективность и своевременность.

– Экономика края восстанавливается, и во многом это связано с регулярным финансированием, как из федерального, так и регионального бюджетов, – сказал министр. – Эти меры поддержки собраны воедино, и они работают.

«Кубань Кредит» одним из первых банков Южного федерального округа вошел в число уполномоченных кредитных организаций для оказания помощи отечественному бизнесу в рамках государственных программ. Они были инициированы руководством страны и направлены на поддержание отраслей экономики, пострадавших от коронавирусной инфекции.