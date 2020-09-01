Средний размер выданных потребительских кредитов составил 218,8 тыс. рублей, увеличившись на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в июле 2019 года – 178,1 тыс. рублей), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с маем он вырос на 6% (в мае 2020 года – 206,5 тыс. рублей).

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (495,6 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (364,1 тыс.), Санкт-Петербурге (345,6 тыс.), Московской области (335,9 тыс.), а также в Ленинградской области (241,6 тыс.).

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Приморский край (+39,7%), Свердловская область (+37,8%), Ханты-Мансийский АО (+37,7%), а также Иркутская (+34,2%) и Омская (+30,7%) области. В Москве средний размер потребительского кредита снизился в июле 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,7%.