Налоговые органы с 1 сентября смогут принудительно исключать российских бизнесменов из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), если они фактически прекратили деятельность. Соответствующие поправки, внесенные в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», вступают в силу во вторник, указывает ТАСС.

После исключения из ЕГРИП физическое лицо не сможет вновь зарегистрироваться в качестве ИП в течение трех лет.

Согласно поправкам, индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность, если одновременно соблюдаются следующие условия: 1) истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, или ИП в течение последних 15 месяцев не представлял в налоговый орган документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах; 2) ИП имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.



Решение о предстоящем исключении из реестра вносится в ЕГРИП. Исключение ИП из реестра может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы оказались затронуты, в течение одного года с того дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.