Чистая прибыль Московского Кредитного Банка по итогам шести месяцев 2020 года составила 9,1 млрд рублей, увеличившись более чем в четыре раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года (2,2 млрд). Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

«Рост прибыли обусловлен значительным увеличением чистых процентных доходов, а также положительным эффектом от операций с ценными бумагами во II квартале 2020 года», — поясняется в сообщении.

Так, чистый процентный доход вырос за отчетный период на 44,5% до 27,5 млрд рублей, в том числе на фоне увеличения процентных доходов по кредитам корпоративным клиентам и долговым ценным бумагам.

Чистые комиссионные доходы банка сократились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,7 млрд рублей, что, как следует из материалов МКБ, было обусловлено снижением комиссионных доходов от инкассации, а также от переводов и платежей в связи с общим спадом деловой активности в экономике в период карантина.

Чистая прибыль от операций с ценными бумагами выросла до рекордных для банка 8,6 млрд рублей. «Взвешенная стратегия в части управления ликвидностью и своевременное решение по наращиванию портфеля облигаций , в большинстве своем — облигаций федерального займа, способствовали росту прибыли банка во II квартале 2020 года», — говорится в релизе.

Совокупные активы банка по итогам первого полугодия увеличились на 13,6% и составили 2,8 трлн рублей. Рост активов был обусловлен в первую очередь увеличением портфеля ценных бумаг на 56,9% до 465,4 млрд рублей за счет приобретения ОФЗ и валютной переоценки, а также ростом кредитного портфеля (после вычета резервов) на 11,2% до 877,4 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за шесть месяцев на 12% до 929 млрд рублей. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,5%, розничного портфеля — 12,5%. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 12,9% до 812,5 млрд рублей преимущественно за счет новых выдач и переоценки валютной части портфеля на фоне ослабления рубля в первом полугодии 2020 года. Портфель розничных кредитов вырос за шесть месяцев на 6,1% до 116,6 млрд рублей. Основными драйверами роста стали портфель ипотечных кредитов , увеличившийся на 16,4% до 27,6 млрд рублей, и портфель автокредитов , который вырос до 3,3 млрд рублей в результате консолидации с Руснарбанком в мае 2020 года.

Доля неработающих кредитов (с просрочкой более 90 дней) в совокупном кредитном портфеле составила 3,4%, снизившись на 0,2 процентного пункта с начала года.

Объем счетов и депозитов клиентов, на которые приходится 55,9% совокупных обязательств банка, или 1 трлн 416,2 млрд рублей, увеличился с начала года на 5,7%. Рост депозитной базы произошел за счет притока средств клиентов, преимущественно в июне, а также валютной переоценки. Объем депозитов корпоративных и розничных клиентов увеличился за шесть месяцев на 6,9% и 3,6% — до 912,6 млрд и 503,6 млрд рублей соответственно.



Совокупный капитал банка по базельским стандартам увеличился на 3% с начала года в первую очередь за счет валютной переоценки и составил 312 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», равен 19,8%, коэффициент достаточности капитала первого уровня — 13,7%.