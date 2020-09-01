Более трети самозанятых, работающих в рамках специального налогового режима, до этого налогов со своей деятельности не платили вовсе. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.

«Примерно 37% людей, которые пришли в самозанятые, до этого вообще никаких налогов не платили, и не видна была их деятельность», — сказал Мишустин. Премьер подчеркнул, что специальный режим для самозанятых не является дополнительным налогом. «Очень многие почему-то восприняли, что это какой-то новый налог. Нет, это снижение налоговой ставки с 13% <...> до 4%, когда вы взаимодействуете с физическими лицами, и 6% — с юридическими лицами», — сказал Мишустин.

Он рассказал, что, еще находясь во главе Федеральной налоговой службы (ФНС), докладывал президенту РФ Владимиру Путину об этой идее, и глава государства поверил в возможности такого налогового режима. «Мне кажется, важно, <...> чтобы как можно больше людей не прятались, чтобы не иметь каких-то проблем иного свойства с законом, а нормально пришли в этот [налоговый] режим», — подчеркнул Мишустин. Премьер отметил также удобный интерфейс приложения для самозанятых, который «позволяет не тратить время на изнурительное общение с госорганами, с представителями власти, а заниматься своим бизнесом». «Встроенность государства в экосистему человека, чтобы [ему] не мешать, мне кажется, дает совершенно уникальные возможности», — сказал глава правительства.

Отвечая на вопрос о возможности поднять максимальную планку дохода для самозанятых, которая сейчас установлена на уровне 2,4 млн рублей в год, Мишустин заметил, что только 0,73% самозанятых в настоящее время получают больше 2 млн рублей.