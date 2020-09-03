Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства сможет напрямую переводить в Пенсионный фонд РФ средства материнского капитала обманутых дольщиков, которым вместо достройки жилья выплачивают компенсации. Проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документ позволит организовать информационное взаимодействие между Фондом дольщиков и ПФР. Согласно проекту, Фонд дольщиков или уполномоченный банк смогут напрямую возвращать в ПФР средства маткапитала обманутых дольщиков, которым выплачивают компенсации вместо достройки жилья. Также эти граждане смогут повторно воспользоваться маткапиталом после его возврата в Пенсионный фонд.

Как правило, если обманутый дольщик обращается в ПФР по такому вопросу, ему рекомендуется возвратить средства материнского капитала на счет фонда и затем отстаивать свои права по повторному использованию сертификата в суде, ранее отмечали в Фонде дольщиков. Несмотря на то что суды принимают решения в пользу граждан, на разбирательства уходит около двух-трех месяцев, объясняли в компании. Проект постановления позволит сократить сроки рассмотрения этих вопросов.