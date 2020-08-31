С рынка уберут мошеннические сайты, которые предлагают фальшивые выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или продают реальные, но втридорога, пишут «Известия» . Правительственные поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», принятые в первом чтении в июле, позволят выдавать справки из ЕГРН только Росреестру. В документ вводятся новые положения о том, что другим официальным структурам, а также организациям и гражданам запрещено перепродавать выписки из ЕГРН. Также запрещается создание сайтов, оказывающих такую услугу.

В АНО «Цифровые платформы» считают, что с рынка уйдут также и легальные игроки, предоставляющие услуги по быстрому получению справок за деньги. Об этом организация сообщила в письме председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову. Предложено пересмотреть соответствующий подпункт законопроекта. По оценке АНО «Цифровые платформы», оборот добросовестных сервисов предоставления выписок из ФГИС ЕГРН составляет около 1 млрд рублей. А ограничения неминуемо создадут трудности гражданам, организациям, которым необходимо получить сведения из ЕГРН.

Исключительным правом предоставления сведений из ЕГРН обладает Росреестр, а МФЦ и портал госуcлуг осуществляют лишь передачу сведений и не взимают дополнительную плату с заявителя, пояснили в Росреестре. Законопроект не изменяет положений действующего законодательства ни в части возможности получения гражданами бумажных выписок из ЕГРН через МФЦ, ни в части получения выписок в электронном виде способами, предусмотренными законом, отметили в ведомстве.

По словам юристов, в законопроекте указано, что не допускается создание сайтов, которые бы предоставляли выписки из ЕГРН, за исключением ресурса Росреестра. Единый портал госуслуг формально не включен в список исключений, что, вероятно, будет исправлено в более поздних чтениях. Также в нынешней ситуации уход с рынка платных сервисов создаст неудобства гражданам и организациям, которым необходимо оперативно продать или купить квартиру, отметили эксперты. По их мнению, для борьбы с недобросовестными сайтами необходимо их блокировать, а Роскомнадзору — передать список ресурсов, с которыми у Росреестра есть соглашение об электронном взаимодействии. Также нужно ввести требование к платным ресурсам, чтобы те публиковали информацию о наличии соглашения, и сделать реестр таких соглашений публичным на сайте федеральной службы.