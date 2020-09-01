Мероприятие собрало руководителей федеральных и территориальных ведомств, предприятий торговли, общепита, санаторно-курортной отрасли, представителей кредитных организаций. КБ «Кубань Кредит» на заседании представил заместитель директора по корпоративному бизнесу Новороссийской региональной дирекции Александр Быков.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы ведения бизнеса в условиях осложненной санитарно-эпидемиологической обстановки, программы поддержки МСП, подведены итоги традиционного конкурса «Лучший предприниматель года».

Поддержка малого и среднего предпринимательства – одна из первостепенных задач КБ «Кубань Кредит». Банк представляет широкую линейку программ и инструментов для поддержки и развития бизнеса. Среди них – участие в государственных программах льготного кредитования МСБ, получение льготных кредитов в рамках мер государственной поддержки отраслей бизнеса, пострадавших от коронавирусной инфекции, а также собственные финансовые продукты и услуги для предпринимателей. В их числе – программа «Партнер – Льготное кредитование АПК», «Партнер – 6,5», «Партнер – Оборот» и другие.