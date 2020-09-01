Корпоративные заемщики в августе существенно сократили активность на рынке публичного долга — за месяц они провели размещения на общую сумму немногим более 120 млрд рублей, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на предварительные оценки агентства Cbonds. В целом за три летних месяца этого года компании и банки привлекли на внутреннем рынке 653 млрд рублей, что на 93 млрд превысило показатель 2019 года.

По оценке издания, основанной на данных Bank of America, за лето ведущие европейские страны увеличили объем бюджетного стимулирования с 3,8 трлн долларов до 4,9 трлн, Япония — с 788 млрд долларов до 1,6 трлн. В свою очередь, Банк России за июнь — июль снизил ключевую ставку на 1,25 процентного пункта (п. п.), до 4,25%.

По словам участников рынка, негативное влияние на него оказали не только возросшие экономические, но и политические риски из-за ситуации в Белоруссии и активной фазы предвыборной кампании в США. Многие корпоративные эмитенты отложили размещения на фоне роста ставок в средне- и долгосрочном сегментах ОФЗ, который с начала лета составил 38–62 базисных пункта. По данным агентства Reuters, доходность двадцатилетних ОФЗ держится в районе 6,5% годовых, тогда как в начале лета была ниже 6% годовых, доходность десятилетних бумаг превышает 6% годовых, хотя в июне достигала 5,5% годовых.

С началом нового делового сезона стоит ожидать определенного повышения активности на рублевом облигационном рынке, считают аналитики. Однако она по-прежнему может быть ограничена на фоне сохранения высоких геополитических рисков, давления на рубль и в ожидании действий ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. По мнению экспертов, позитивным импульсом для рынка может послужить риторика ФРС США о продолжении количественной поддержки экономики.