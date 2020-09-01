Правительство РФ направит в ближайшие четыре года порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре. Он заверил, что власти России планируют оказывать поддержку небольшим отечественным компаниям, занимающимся разработками в области искусственного интеллекта.

«Принята соответствующая программа развития искусственного интеллекта на четыре года, но самое важное, что там предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение четырех лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий. За четыре года будет выделено около 12 млрд рублей на помощь 1 200 стартапам», — рассказал глава Кабмина.

По словам Мишустина, «это достаточно хорошая, уверенная программа поддержки» для небольших компаний, работающих в области искусственного интеллекта. Он напомнил, что стратегию развития искусственного интеллекта в РФ инициировал президент Владимир Путин, который ранее заявлял, что «на сегодняшний день развитие искусственного интеллекта — это вопрос безопасности и выживания государства». Мишустин добавил, что искусственный интеллект будет влиять на многие сферы жизни страны — и на обороноспособность, и на развитие экономики.